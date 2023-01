Sortie naturaliste accompagnée: elles nichent sur les bancs de sable Jargeau Jargeau Catégories d’Évènement: Jargeau

Loiret

Sortie naturaliste accompagnée: elles nichent sur les bancs de sable « La chanterie », boulevard Carnot Jargeau Loiret

2023-05-06 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-06 17:00:00 17:00:00 Jargeau

Loiret Observation et reconnaissance des oiseaux nicheurs des bancs de sable. accueil@maisondeloire45.org +33 2 38 59 76 60 https://www.helloasso.com/associations/maison-de-loire-du-loiret/evenements/elles-nichent-sur-les-bancs-de-sable-3 Jean Claude PICARD

