Sortie Natura 2000 Un lac aux mille reflets, le lac d’Estaing RDV au centre du village de Sireix, covoiturage Estaing, mardi 20 août 2024.

Sortie Natura 2000 Un lac aux mille reflets, le lac d’Estaing RDV au centre du village de Sireix, covoiturage Estaing Hautes-Pyrénées

A proximité du site Natura 2000 du Cabaliros, partez à la découverte du lac d’Estaing qui abrite une biodiversité incroyable !

Vous profiterez de la quiétude de ce lieu idyllique autour d’une multitude de milieux aquatiques ruisseau de montagne, zone humide, eau transparente du lac… Vous y croiserez peut-être le discret Cincle plongeur…. Sortie familiale sur un terrain facile permettant de découvrir nos montagnes autrement , dans un moment hors du temps et à travers des ateliers ludiques et participatifs. Prévoir pique-nique, eau, et le nécessaire de balade (chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent). RDV à 9h30 à Sireix dans le centre du village (42.975062, -0.147679). Sous inscription obligatoire auprès d’Eco’ DELS. (Annulation en cas de mauvais temps). Sortie limitée à 12 personnes. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 09:30:00

fin : 2024-08-20 17:00:00

Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@ecodels.fr

