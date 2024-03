Sortie Natura 2000 Nature au lac du Tech ! Lac du Tech Arrens-Marsous, mardi 16 juillet 2024.

Sortie Natura 2000 Nature au lac du Tech ! Lac du Tech Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

A proximité du site Natura 2000 du Gabizos, le barrage du Tech situé à 1200m d’altitude est un lieu incontournable du Val d’Azun pour se promener.

Eau transparente, rivière torrentielle, estives verdoyantes…. Tous les éléments sont réunis pour passer un bon moment dans la nature ! Sortie familiale sur terrain facile permettant de découvrir nos montagnes autrement , dans un moment hors du temps et à travers des ateliers ludiques et participatifs. Prévoir pique-nique, eau, et le nécessaire de balade (bonnes chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent). RDV à 9h30 au lac du tech. Sous inscription obligatoire auprès d’Eco’ DELS. (Annulation en cas de mauvais temps). Sortie limitée à 12 personnes. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 09:30:00

fin : 2024-07-16 17:00:00

Lac du Tech ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@ecodels.fr

L’événement Sortie Natura 2000 Nature au lac du Tech ! Arrens-Marsous a été mis à jour le 2024-03-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65