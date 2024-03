Sortie Natura 2000 « Les mines d’Estaing, à partir de l’orée du bois de la Curadère » SIREIX Sireix, jeudi 18 juillet 2024.

Cette randonnée facile (9,5 km, 380 m de dénivelé positif) permet de découvrir l’environnement géologique des mines d’Estaing ainsi que de nombreux vestiges de l’exploitation au début du XXème siècle des filons métallifères (plomb, zinc) mis en place il y a environ de 450 millions d’années. Les randonneurs profiteront de très beaux panoramas sur le pic du Midi d’Arrens, le Petit et le Grand Gabizos vers l’ouest, et vers le nord sur le chaînon du Pibeste.

Prévoir le pique-nique, de l’eau, et le nécessaire de randonnée pour la journée (bonnes chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent).

Sous inscription obligatoire auprès de l’ATVG (jusqu’à 17h00 la veille).

Annulation en cas de mauvais temps. Sortie limitée à 15 personnes. EUR.

Début : 2024-07-18 09:00:00

fin : 2024-07-18 17:00:00

SIREIX RDV place du Foirail à Argelès-Gazost

Sireix 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie infotourisme@valleesdegavarnie.com

