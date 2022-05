Sortie Natura 2000 : « Le plateau de Coumély »

2022-07-12 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-12 17:00:00 17:00:00 À prévoir : un pique-nique, de l’eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie.

Inscription obligatoire la veille, avant 17h, auprès d’Anne-Cécile

Sortie limitée à 12 personnes. Au milieu des granges foraines, des marmottes et des brebis en estive, une balade ludique avec plein de surprises pour voir nos montagnes autrement.

Sortie limitée à 12 personnes. dernière mise à jour : 2022-04-01 par

