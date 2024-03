Sortie Natura 2000 « Le lac Dets Coubous » RDV au parking de Tournaboup Barèges, lundi 19 août 2024.

Sortie Natura 2000 « Le lac Dets Coubous » RDV au parking de Tournaboup Barèges Hautes-Pyrénées

Entre eau et granit, nous cherchons les plantes et animaux de ce massif emblématique du Néouvielle. Enjeux du changement climatique et adaptation de la biodiversité seront abordés. Difficulté moyenne (650m de dénivelé).

À prévoir un pique-nique, de l’eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie.

Inscription obligatoire auprès du CPIE avant 17h la veille.

Sortie limitée à 15 personnes.

Annulation en cas de mauvais temps. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 09:00:00

fin : 2024-08-19 16:30:00

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie cpie65@wanadoo.fr

