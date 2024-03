Sortie Natura 2000 « Grands tétras, marmottes, gypaètes, isards, tous vivent ici en vallée de Cestrède » RDV devant l’office de tourisme de Gèdre Gavarnie-Gèdre, mardi 27 août 2024.

Sortie Natura 2000 « Grands tétras, marmottes, gypaètes, isards, tous vivent ici en vallée de Cestrède » RDV devant l’office de tourisme de Gèdre Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Entre forêt et estives nous découvrirons les richesses du site Natura 2000 en vallon de Cestrède. Balade familiale et observations naturalistes seront de la partie (450 m de dénivelé).

Prévoir de l’eau, et le nécessaire de randonnée pour la journée (bonnes chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent).

Inscription obligatoire auprès du CPIE (jusqu’à 17h la veille).

Sortie limitée à 15 personnes.

Annulation en cas de mauvais temps. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27 13:30:00

fin : 2024-08-27 17:30:00

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie cpie65@wanadoo.fr

