Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Découvrir le cirque de Gavarnie autrement, par des jeux mais aussi par son histoire et ses légendes. Animation familiale sur un terrain facile.

À prévoir : un pique-nique, de l’eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie. Inscription obligatoire la veille, avant 17h, auprès d’Anne-Cécile (annulation en cas de mauvais temps). Sortie limitée à 12 personnes. contact@ecodels.fr +33 6 40 90 89 05 Découvrir le cirque de Gavarnie autrement, par des jeux mais aussi par son histoire et ses légendes. Animation familiale sur un terrain facile.

