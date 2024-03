Sortie Natura 2000 Col du Soulor Parking du Col du Soulor Arrens-Marsous, mardi 2 juillet 2024.

Depuis le col du Soulor, nous partirons en direction du col de Saucède, au pied des Gabizos.

Estives fleuries et ruisseau de montagne sont les milieux que nous traverserons, sans compter la multitude de rapaces qui viendront piqueter le ciel. Sortie familiale sur terrain facile permettant de découvrir nos montagnes autrement , dans un moment hors du temps et à travers des ateliers ludiques et participatifs. Prévoir pique-nique, eau, et le nécessaire de balade (bonnes chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent). RDV à 9h30 au col du Soulor. Sous inscription obligatoire auprès d’Eco’ DELS. (Annulation en cas de mauvais temps). Sortie limitée à 12 personnes. 5 5 EUR.

Début : 2024-07-02 09:30:00

fin : 2024-07-02 17:00:00

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@ecodels.fr

