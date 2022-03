Sortie Natura 2000 : “Au royaume des rapaces” Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Sur les cieux du site Natura 2000, observons les rapaces pyrénéens symboles vivants d’un écosystème montagnard protégé, régime alimentaire, identification, particularisme seront présentés par un médiateur nature passionné ! Balade familiale et observations seront de la partie (250m de d+).

À prévoir : un pique-nique, de l'eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie. Inscription obligatoire auprès du CPIE (annulation en cas de mauvais temps). Sortie limitée à 12 personnes.

À prévoir : un pique-nique, de l'eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie.

