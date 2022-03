Sortie Natura 2000 : “À la rencontre des grands rapaces Pyrénéens” Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Sortie Natura 2000 : "À la rencontre des grands rapaces Pyrénéens" RDV parking de Holle GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

2022-08-09 14:00:00 – 2022-08-09 17:00:00

3 EUR Sur les hauteurs de Gavarnie, depuis la grange de Holle, partons à la rencontre des grands rapaces ! Balade familiale et observations seront de la partie (150m de d+).

À prévoir : de l'eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie. Inscription obligatoire auprès du CPIE (annulation en cas de mauvais temps). Sortie limitée à 12 personnes. cpie65@wanadoo.fr +33 5 62 95 49 67 https://www.helloasso.com/associations/cpie-bigorre-pyrenees

À prévoir : de l’eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie. RDV parking de Holle GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

