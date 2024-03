Sortie Natura 2000 À la découverte du lac d’Isaby Parking de Tramassel Beaucens, mardi 25 juin 2024.

À travers les estives fleuries, nous irons jusqu’au lac d’Isaby pour découvrir ce lac mythique des vallées des gaves.

Au frais, une promenade autour du lac ravira tout le monde, petit comme grand. Nous aurons certainement la chance de croiser la route des grands rapaces (Vautour fauve, Gypaète barbu) et en profiterons pour présenter les différents mammifères de montagne. Sortie familiale sur un terrain facile permettant de découvrir nos montagnes autrement , dans un moment hors du temps et à travers des ateliers ludiques et participatifs. Prévoir pique-nique, eau, et le nécessaire de balade (bonnes chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent). RDV à 9h à Hautacam sur le parking de Tramassel. Sous inscription obligatoire auprès d’Eco’ DELS. (Annulation en cas de mauvais temps). Sortie limitée à 12 personnes. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25 09:30:00

fin : 2024-06-25 17:00:00

Parking de Tramassel HAUTACAM

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@ecodels.fr

