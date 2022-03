Sortie Natura 2000 : “À la découverte de la vallée de Bué avec son ambiance forestière” Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Sortie Natura 2000 : "À la découverte de la vallée de Bué avec son ambiance forestière"
RDV parking de la centrale hydroélectrique EDF de Pragnères GEDRE Gavarnie-Gèdre

2022-09-12 09:30:00 – 2022-09-12 17:00:00

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Randonnée à travers le milieu forestier, jusqu’aux granges foraines de Bué. Ambiance forestière, découverte d’une biodiversité spécifique accompagné d’un accompagnateur nature passionné. Marcheur moyen (450m de d+).

À prévoir : un pique-nique, de l’eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie. Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de Gèdre (annulation en cas de mauvais temps). Sortie limitée à 12 personnes. +33 5 62 92 48 05 Randonnée à travers le milieu forestier, jusqu’aux granges foraines de Bué. Ambiance forestière, découverte d’une biodiversité spécifique accompagné d’un accompagnateur nature passionné. Marcheur moyen (450m de d+).

RDV parking de la centrale hydroélectrique EDF de Pragnères GEDRE Gavarnie-Gèdre

