Sortie Natura 2000 : « À la découverte de la formation des Pyrénées, en vallée de Héas, et de ses richesses naturelles »

2022-06-30 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-30 17:00:00 17:00:00 À prévoir : un pique-nique, de l’eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de Gèdre.

Sortie limitée à 15 personnes. Randonnée de découverte des richesses naturelles et géologiques en vallée de Héas.

