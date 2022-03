Sortie Natura 2000 : “À la découverte de la flore de nos montagnes sur le plateau de Saugué” Gavarnie-Gèdre, 28 juin 2022, Gavarnie-Gèdre.

Sortie Natura 2000 : “À la découverte de la flore de nos montagnes sur le plateau de Saugué” RDV office de tourisme de Gèdre GEDRE Gavarnie-Gèdre

2022-06-28 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-28 17:00:00 17:00:00 RDV office de tourisme de Gèdre GEDRE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Venez découvrir la nature et le patrimoine pastoral de cet étonnant plateau perché face au cirque de Gavarnie. Balade familiale et observations naturalistes seront de la partie (150m de d+).

À prévoir : de l’eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie.

Inscription obligatoire auprès du CPIE (annulation en cas de mauvais temps). Sortie limitée à 12 personnes.

