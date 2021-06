Butten Butten Bas-Rhin, Butten Sortie: Mystérieuse Heidenkirche Butten Butten Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Chaussures de marche aux pieds, vous voilà prêt pour vous enfoncer dans la mystérieuse forêt de la Heidenkirche. Accompagné par le Club Vosgien de Diemeringen, certains de ses secrets vous seront révélés. Vous prendrez ainsi conscience des différents milieux forestiers qu'elle a à vous offrir et un aperçu de ses caractéristiques géologiques.

RDV Parking du pont neuf, durée 3h, distance 9km. Payant. Chaussures de marche aux pieds, vous voilà prêt pour vous enfoncer dans la mystérieuse forêt de la Heidenkirche. Accompagné par le Club Vosgien de Diemeringen, certains de ses secrets vous seront révélés. Vous prendrez ainsi conscience des différents milieux forestiers qu’elle a à vous offrir et un aperçu de ses caractéristiques géologiques.

RDV Parking du pont neuf, durée 3h, distance 9km. Payant.

