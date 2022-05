Sortie mycologique Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Le Club mycologique de l'Aigle organise des sorties champignons : découvrez cette immense diversité que nous propose la grande famille des champignons tout en profitant d'une bonne bouffée d'air frais ! Aucune adhésion n'est nécessaire. La vocation du club étant l'apprentissage de la mycologie, si après la sortie vous publiez 3 champignons que vous aurez fait authentifier avec certitude par l'un des encadrants dans la récolte de la sortie, vous n'aurez pas à payer les 5€ la fois suivante ! Tout le monde peut participer à partir du moment où vous avez un appareil photo ou smartphone. RDV à 9h à L'Aigle, sur le parking de l'église Saint-Barthélemy (angle rue Saint-Barthélemy – rue du Cygne) ou à 9h30 au Carrefour de l'Etoile du Perche.

