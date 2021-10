Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Sortie mycologique Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Sortie mycologique Tourouvre au Perche, 31 octobre 2021, Tourouvre au Perche. Sortie mycologique 2021-10-31 09:30:00 – 2021-10-31 PREPOTIN Le Rond de la Trappe

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche Le Club mycologique de l’Aigle organise des sorties champignons : découvrez cette immense diversité que nous propose la grande famille des champignons tout en profitant d’une bonne bouffée d’air frais ! Les sorties sont gratuites et encadrées par le mycologue Hervé Prunier, pharmacien à Aube. Pas d’inscription requise, la seule chose à faire est de nous rejoindre sur le lieu de rendez-vous au jour et à l’heure donnés dans le planning. RDV à 9h à L’Aigle, sur le parking de l’église Saint-Barthélemy (angle rue Saint-Barthélemy – rue du Cygne) ou à 9h30 au Rond de la Trappe Le Club mycologique de l’Aigle organise des sorties champignons : découvrez cette immense diversité que nous propose la grande famille des champignons tout en profitant d’une bonne bouffée d’air frais ! Les sorties sont gratuites et encadrées par le… +33 6 78 26 82 94 http://www.champilaigle.com/ Le Club mycologique de l’Aigle organise des sorties champignons : découvrez cette immense diversité que nous propose la grande famille des champignons tout en profitant d’une bonne bouffée d’air frais ! Les sorties sont gratuites et encadrées par le mycologue Hervé Prunier, pharmacien à Aube. Pas d’inscription requise, la seule chose à faire est de nous rejoindre sur le lieu de rendez-vous au jour et à l’heure donnés dans le planning. RDV à 9h à L’Aigle, sur le parking de l’église Saint-Barthélemy (angle rue Saint-Barthélemy – rue du Cygne) ou à 9h30 au Rond de la Trappe dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse PREPOTIN Le Rond de la Trappe Ville Tourouvre au Perche lieuville 48.63019#0.5887