Sortie mycologique Saugnac-et-Cambran, 17 novembre 2021, Saugnac-et-Cambran. Sortie mycologique RDV Mairie Allée des Marroniers Saugnac-et-Cambran

2021-11-17 14:00:00 – 2021-11-17 RDV Mairie Allée des Marroniers

Saugnac-et-Cambran Landes Saugnac-et-Cambran EUR 3 Dans le bois d’Arzet, une chênaie-charmaie où se trouvent quelques beaux hêtres et des parties plus humides en bord du Luy. Organisé par la Société Mycologique Landaise. Dans le bois d’Arzet. Organisé par la Société Mycologique Landaise. +33 5 59 56 16 20 Dans le bois d’Arzet, une chênaie-charmaie où se trouvent quelques beaux hêtres et des parties plus humides en bord du Luy. Organisé par la Société Mycologique Landaise. nadezhda1906 – Fotolia

