Loire-Atlantique Pour découvrir, partager et connaître les champignons, rejoignez-nous lors des sorties ouvertes à tous et gratuites ! Prendre un panier, de la documentation si vous en avez et tenue adaptée suivant la météo.

Sorties mycologiques programmées :

RDV 9 h espace Lampridic Saint Gildas des Bois (covoiturage) les 17 sept, 1er oct, 19 nov, 03 déc (gratuit) ramassage dans les environs

Sortie connaissance des champignons au profit du PIAF 14 h parking calvaire de Pontchâteau le 22 octobre (gratuit) Salon du champignon

Exposition thématique. L’association Mycologique Gildasienne organise son salon du champignon. Animations et expositions permanentes par des associations, artisans d’art, collectionneurs.

Samedi 29 octobre de 14 h à 19 h , dimanche 30 octobre de 10 h à 19 h. Salle des Petits Moulins, Saint-Gildas-des-Bois. Tarif 2€. Renseignements :

Association Mycologique Gildasienne

amg.assoc@free.fr Saint-Gildas-des-Bois

