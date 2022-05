Sortie mycologique La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame

Sortie mycologique La Ferté-Vidame, 12 juin 2022, La Ferté-Vidame. Sortie mycologique La Ferté-Vidame

2022-06-12 – 2022-06-12

Le club mycologique vous propose plusieurs sorties champignons. Lors des sorties, afin de ne pas déranger le gibier, les chiens ne sont pas acceptés. Pour la journée du 13 /11, un après-midi jeux sera proposé après la sortie du matin.

La Ferté-Vidame

