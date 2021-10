Villenave Villenave Landes, Villenave Sortie mycologique et chasse aux champignons Villenave Villenave Catégories d’évènement: Landes

Sortie mycologique et chasse aux champignons
route des vignes Sentier botanique
Villenave

2021-11-05 09:30:00 – 2021-11-05 11:30:00 route des vignes Sentier botanique

Pendant les vacances de la Toussaint, on vous fait découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel local. Le Vendredi 5 Novembre, plongez au cœur de la forêt des landes pour découvrir tous les secrets que nous cache les champignons. Laissez-vous guider par Pascal, qui vous livrera tout son savoir-faire et ses connaissances sur le sujet. Rendez-vous à 9h30 au sentier botanique de Villenave. Animation pour toute la famille. 20 personnes max. *Animé par la Société Mycologique et Botanique Landaise SOMYLA.
+33 5 58 73 39 98

route des vignes Sentier botanique Villenave

Catégories d'évènement: Landes, Villenave
Lieu Villenave
Adresse route des vignes Sentier botanique