Sortie mycologique Aunou-le-Faucon, 23 octobre 2021, Aunou-le-Faucon.

Sortie mycologique 2021-10-23 14:00:00 – 2021-10-23

Aunou-le-Faucon Orne Aunou-le-Faucon

Pour entrer dans l’automne et découvrir les trésors naturels qu’offre cette belle saison, venez découvrir les champignons et vous initier à la cueillette.

Un intervenant passionné et fin connaisseur de la forêt vous guidera et vous dispensera ses bons conseils pour la cueillette des champignons pendant cette balade au cœur de la forêt de Gouffern.

Gratuit – A partir de 8 ans

Rendez-vous au parking de la maison forestière du Breuil à Aunou-le-Faucon

Inscriptions et renseignements auprès de l’office de Tourisme – 02 33 67 12 48

tourisme@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 12 48

