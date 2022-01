Sortie Musée de l’Illusion Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Maison de quartier Chantiers, le vendredi 25 février à 10:30

Entrez dans le monde fascinant des illusions où tous vos sens seront chamboulés. Faites preuve d’audace et sautez les yeux fermés dans l’univers tridimensionnel créé par le Tunnel Vortex. Plongez dans une collection d’hologrammes. Regardez les illusions d’optique exposées de façon si ludique qu’elles vous feront comprendre que ce que nous percevons du monde n’est souvent qu’un spectre d’illusions.

8.15€

Défiez vos yeux et régalez votre esprit ! Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T10:30:00 2022-02-25T17:00:00

