Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table RDV Office de Tourisme Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes

Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table RDV Office de Tourisme, 14 mars 2023, Dax . Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table 11 cours Foch RDV Office de Tourisme Dax Landes RDV Office de Tourisme 11 cours Foch

2023-03-14 13:45:00 – 2023-03-14

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch

Dax

Landes EUR 4.5 Venez découvrir l’histoire de la faïence de Samadet ancienne manufacture royale et celle des arts de la table. Départ en bus de Dax. Venez découvrir l’histoire de la faïence de Samadet ancienne manufacture royale et celle des arts de la table. Départ en bus de Dax. Thibault Toulemonde

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Dax Landes RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Ville Dax lieuville RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax /

Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table RDV Office de Tourisme 2023-03-14 was last modified: by Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table RDV Office de Tourisme Dax 14 mars 2023 11 cours Foch RDV Office de Tourisme Dax Landes Landes RDV Office de Tourisme Dax

Dax Landes