Maison de quartier Chantiers, le jeudi 3 février à 13:30

Situé entre les Champs-Elysées et la Tour Eiffel, le Musée d’Art Moderne de Paris, palais emblématique exceptionnel de l’architecture des années 30, est l’un des établissements phares du champ culturel parisien. Il est aussi par sa collection, riche de plus de 15 000 œuvres, l’un des plus grands musées d’art moderne et contemporain de France : Picasso, Dufy, Modigliani, Derain, Picabia, Chagall, mais aussi Boltanski, Parreno et Peter Doig.

sur inscription, prévoir son titre de transport

Visite Musée art Moderne Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

2022-02-03T13:30:00 2022-02-03T17:00:00

