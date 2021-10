Cornebarrieu Maison du lien social Cornebarrieu, Haute-Garonne Sortie montagne Maison du lien social Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Sortie montagne Maison du lien social, 2 octobre 2021, Cornebarrieu. Sortie montagne

Maison du lien social, le samedi 2 octobre à 09:00

Cette sortie au lac de Sidobre (lac du merle) permettra d’échanger pour nos prochaines sorties montagne. L’idée est de mettre en place des sorties régulières tout au long de l’année et co-construire ces sorties avec les jeunes et habitants.

Organisation : Ville de Cornebarrieu

Organisée par la Maison du Lien Social, en partenariat avec le PAJ Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T16:30:00

