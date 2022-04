Sortie montagne avec un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées

Sortie montagne avec un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées Gavarnie-Gèdre, 18 août 2022, Gavarnie-Gèdre. Sortie montagne avec un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées Parking du plateau du Maillet GEDRE Gavarnie-Gèdre

2022-08-18 08:00:00 – 2022-08-18 Parking du plateau du Maillet GEDRE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Prévoir : un pique-nique, de l’eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie.

Sortie à la journée sur réservation. Randonnée dans le Cirque de Troumouse, à la découverte de la faune et de la flore avec un garde-moniteur. Prévoir : un pique-nique, de l’eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie.

Sortie à la journée sur réservation. Parking du plateau du Maillet GEDRE Gavarnie-Gèdre

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Gavarnie-Gèdre Adresse Parking du plateau du Maillet GEDRE Ville Gavarnie-Gèdre lieuville Parking du plateau du Maillet GEDRE Gavarnie-Gèdre Departement Hautes-Pyrénées

Sortie montagne avec un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées Gavarnie-Gèdre 2022-08-18 was last modified: by Sortie montagne avec un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre 18 août 2022 Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées