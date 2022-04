Sortie montagne avec un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées Gavarnie-Gèdre, 4 août 2022, Gavarnie-Gèdre.

Sortie montagne avec un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées RDV office de tourisme GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

2022-08-04 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-04 RDV office de tourisme GAVARNIE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Découverte des richesses faunistiques et floristiques de la vallée d’Ossoue et de son histoire liée au pastoralisme avec un garde-moniteur.

Prévoir : un pique-nique, de l’eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie.

Sortie à la journée sur réservation.

Découverte des richesses faunistiques et floristiques de la vallée d’Ossoue et de son histoire liée au pastoralisme avec un garde-moniteur.

Prévoir : un pique-nique, de l’eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des vêtements de pluie.

RDV office de tourisme GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

dernière mise à jour : 2022-03-08 par