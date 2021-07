Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 49320, Brissac-Loire-Aubance SORTIE : MON PATRIMOINE ET SES MYSTÈRES | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: 49320

Brissac-Loire-Aubance

SORTIE : MON PATRIMOINE ET SES MYSTÈRES | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE Brissac Loire Aubance, 8 août 2021-8 août 2021, Brissac Loire Aubance. SORTIE : MON PATRIMOINE ET SES MYSTÈRES | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE 2021-08-08 10:30:00 – 2021-08-08 15:30:00 Rendez-vous à l’accueil du Prieuré Prieuré de St-Rémy-la-Varenne

Brissac Loire Aubance 49320 Participez à un grand jeu de piste en famille à la découverte du patrimoine bâti et paysager de Saint Rémy la Varenne.

Horaires : deux départs : 10h30 et 15h30

Durée environ 2 heures. Guidée par des indices, votre équipe saura-t-elle résoudre les énigmes ? Participez à un grand jeu de piste en famille à la découverte du patrimoine bâti et paysager de Saint Rémy la Varenne.

Horaires : deux départs : 10h30 et 15h30

Durée environ 2 heures. dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 49320, Brissac-Loire-Aubance Étiquettes évènement : Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Rendez-vous à l'accueil du Prieuré Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Ville Brissac Loire Aubance