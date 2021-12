Ganges Ganges Ganges, Hérault SORTIE MARCHE DE NOEL DE L’AGANTIC Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Hérault

SORTIE MARCHE DE NOEL DE L’AGANTIC Ganges, 20 décembre 2021, Ganges. SORTIE MARCHE DE NOEL DE L’AGANTIC Ganges

2021-12-20 10:30:00 10:30:00 – 2021-12-20 17:30:00 17:30:00

Ganges Hérault Ganges EUR 1 1 L’Agantic propose une sortie, en direction du marché de Noël à Montpellier !

Départ à 10h30 devant l’école de la Marianne et retour à 17h30.

Repas et trajets en tramway à la charge des participants. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans. L’Agantic propose une sortie, en direction du marché de Noël à Montpellier ! Repas et trajets en tramway à la charge des participants. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans. L’Agantic propose une sortie, en direction du marché de Noël à Montpellier !

