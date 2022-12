Sortie marche avec « Les Marcheurs du Noroît » (Ploudalmézeau) Ploudalmézeau Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Ploudalmézeau Sortie 3 fois par semaine : le lundi et le jeudi de 14h à 16h (rendez-vous à 13h50 à l’Astérie près de la salle omnisports) et le dimanche à 9h. Plusieurs groupes sont constitués, parcours de 10 à 12 km.

Une sortie extérieure est organisée chaque premier lundi du mois départ à 13H40.

Adhésion à 18 € à l'année et gratuit pour les visiteurs de passage. Le pass sanitaire est exigé.

