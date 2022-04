Sortie marche au grand air à la découverte du verre

Sortie marche au grand air à la découverte du verre, 18 septembre 2022, . Sortie marche au grand air à la découverte du verre

2022-09-18 09:15:00 09:15:00 – 2022-09-18 12:15:00 12:15:00 Comment est fabriqué le verre ? Découvrez de magnifiques vitres et vitraux.

Sortie organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

À partir de 10 ans

Pré-inscriptions obligatoires Comment est fabriqué le verre ? Découvrez de magnifiques vitres et vitraux. Sortie organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine À partir de 10 ans Pré-inscriptions obligatoires Comment est fabriqué le verre ? Découvrez de magnifiques vitres et vitraux.

Sortie organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

À partir de 10 ans

Pré-inscriptions obligatoires dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville