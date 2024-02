Sortie LPO sur les hirondelles Ladignac-le-Long, samedi 16 mars 2024.

Sortie LPO sur les hirondelles Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Rejoignez-nous pour mieux connaître nos hirondelles et améliorer l’accueil de ces oiseaux dans nos campagnes. Nous commencerons en salle par une présentation des hirondelles et des martinets de notre région puis, nous partirons à leur recherche ou des indices de présence dans le bourg de Ladignac. L’occasion de discuter de l’accueil de la biodiversité de sa maison ou de sa commune et comment favoriser ces espèces. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Médiathèque

Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Sortie LPO sur les hirondelles Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Pays de Saint-Yrieix