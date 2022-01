SORTIE LPO – SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

SORTIE LPO – SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu, 6 février 2022, Segré-en-Anjou Bleu. SORTIE LPO – SEGRÉ Segré Place Aristide Briand Segré-en-Anjou Bleu

2022-02-06 – 2022-02-06 Segré Place Aristide Briand

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Rejoignez-nous tous les premiers dimanches du mois pour une sortie naturaliste conviviale.

Rejoignez-nous tous les premiers dimanches du mois pour une sortie naturaliste conviviale.

Rendez-vous sur le Parvis de la Mairie de Segré-en-Anjou Bleu (Place Aristide Briand). 9h00-12h00. Sortie nature organisée par le Groupe LPO de Segré. groupelposegre@gmail.com https://groupelpodesegre.blogspot.com/

Rendez-vous sur le Parvis de la Mairie de Segré-en-Anjou Bleu (Place Aristide Briand). 9h00-12h00. Segré Place Aristide Briand Segré-en-Anjou Bleu

