Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Venez découvrir un Espace naturel sensible. Nous essaierons d’apercevoir la Grenouille rousse, le Pic mar ou bien encore quelques oiseaux d’eau en halte migratoire sur l’étang. RDV : place centrale, Saint-Michel-et-Chanveaux Réservation obligatoire

Sortie nature organisée par la LPO en partenarait avec le Conseil Déartemental du Maine et Loire anjou.accueil@lpo.fr +33 2 41 44 44 22

