SORTIE LPO LES OISEAUX DE LA PLAGE DE MATEILLE Gruissan, vendredi 24 mai 2024.

SORTIE LPO LES OISEAUX DE LA PLAGE DE MATEILLE Gruissan Aude

La plage n’accueille pas que des serviettes et des parasols, si on ouvre l’œil, des oiseaux peuvent s’y cacher.

Accompagné d’un animateur de la LPO, venez découvrir la plage et l’arrière-plage de Mateille, des oiseaux peu communs s’y reproduisent.

Équipement jumelles fournies

Sortie gratuite sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:30:00

fin : 2024-05-24

Avenue des Plages

Gruissan 11430 Aude Occitanie

