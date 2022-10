Sortie Louzou – Les pieds dans l’eau – Découvrir les algues de l’estran Saint-Coulomb Saint-Coulomb Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Coulomb

Sortie Louzou – Les pieds dans l’eau – Découvrir les algues de l’estran Saint-Coulomb, 12 octobre 2022, Saint-Coulomb. Sortie Louzou – Les pieds dans l’eau – Découvrir les algues de l’estran

Plage du Guesclin Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

2022-10-12 – 2022-10-12 Saint-Coulomb

Ille-et-Vilaine Saint-Coulomb Une sortie pour ceux qui n’ont pas peur de crapahuter dans les rochers, pour apprendre à mieux connaître ces êtres vivants pas comme les autres et leur milieu naturel, l’estran. Vous découvrirez le visage de ces ouvrières de l’ombre qui émulsifient, stabilisent, texturent tant de produits du quotidien, de la cosmétique à l’alimentation… et comment apporter simplement une touche iodée et locale à vos assiettes ! Le point de rendez-vous sera donné lors de la réservation. info.louzou@gmail.com +33 6 51 22 20 62 https://louzou.fr/ Saint-Coulomb

dernière mise à jour : 2022-10-03 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Coulomb Autres Lieu Saint-Coulomb Adresse Plage du Guesclin Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Ville Saint-Coulomb lieuville Saint-Coulomb Departement Ille-et-Vilaine

Sortie Louzou – Les pieds dans l’eau – Découvrir les algues de l’estran Saint-Coulomb 2022-10-12 was last modified: by Sortie Louzou – Les pieds dans l’eau – Découvrir les algues de l’estran Saint-Coulomb Saint-Coulomb 12 octobre 2022 ille-et-vilaine Plage du Guesclin Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Saint-Coulomb

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine