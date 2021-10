Argenteuil Aérokart Argenteuil, Val-d'Oise Sortie loisirs : Winscape et Virtual laser Aérokart Argenteuil Catégories d’évènement: Argenteuil

Sortie loisirs : Winscape et Virtual laser

Aérokart, le samedi 27 novembre à 12:30

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 27 novembre 2021, sortie Winscape et Virtual laser, jeux d’aventure et d’évasion en après-midi sur réservation ——————————————————————————————————————— ### Tarif 2 Avec Aérokart, un espace de 1000 m², venez vivre une expérience inédite d’escape game nouvelle génération et faites vibrer vos sens avec un jeu en réalité virtuelle. Des parcours autours d’une histoire, faisant appel à la mémoire, la logique, les sens et les compétences physiques, votre équipe de joueurs doit parvenir à s’échapper d’une pièce dans un temps limité. Objectif : résoudre des énigmes, trouver des indices/défis de chaque pièce au plus vite, afin de remporter un max de points. [[https://www.youtube.com/watch?v=ZFi-WrGSf14](https://www.youtube.com/watch?v=ZFi-WrGSf14)](https://www.youtube.com/watch?v=ZFi-WrGSf14)

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne Aérokart 199/203 Route de Pontoise, 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T12:30:00 2021-11-27T19:00:00

