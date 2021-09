Palaiseau Let's Jump Trampoline park Essonne, Palaiseau Sortie loisirs : Trampoline park Let’s Jump Trampoline park Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 2 octobre 2021, sortie Trampoline park en après-midi sur réservation ————————————————————————— ### Tarif 1 Le matin, au [_Trampoline Park_](https://www.trampolinepark.fr/accueil/), les jeunes peuvent évoluer, rebondir, faire de superbes figures acrobatiques, jouer au ballon en jumpant dans les airs ou tout simplement se défouler, en complètement de nombreuses activités : Open Jump, Ninja Warrior, Foam Pit, Dodge Ball, Basket Dunk, Cage Ball, Battle Zone, Walking Wall Tower, Slackline… Sensations fortes et défis garantis !

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

