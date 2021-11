Paris The Game Paris Sortie loisirs : The Game The Game Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Mercredi 22 décembre 2021, sortie The Game, en après-midi sur réservation ————————————————————————- ### Tarif 1 Dans un univers des effets spéciaux, des enigmes et des jeux d’évasion grandeur nature, venez vous affronter et relever des défis insolites. En équipe de 3 à 5 personnes, vous êtes enfermé dans une pièce et disposez d’une heure pour réaliser une mission particulière et vous échapper. Avec [The Game](https://www.thegame-france.com/) l’équipe doit tester ses compétences logiques, ses capacités à communiquer et à résister à la pression du temps. Il faudra fouiller, trouver des indices, résoudre des énigmes, manipuler des objets et autres mécanismes et trouver le moyen d’en sortir. Parmi les 10 missions, « Le Métro » vous permettra de partir pour une périlleuse mission sauvetage (vous jouerez dans un vrai métro, une ancienne rame de la ligne 12!). La mission « Le Trésor des Templiers-Assassin’s Creed » est connue pour sa densité et son immersion, elle attire les équipes en quête d’adrénaline ! Il s’agit de l’histoire de Desmond Miles qui revit les actions de l’un de ses ancêtres grâce à l’aide d’une machine nommée « Animus ». Tout sera permis pour votre équipe… y compris explorer le passé ! Objectif ultime : combattre l’ordre des Templiers. [[https://www.youtube.com/watch?v=T87l6WG9E0E](https://www.youtube.com/watch?v=T87l6WG9E0E)](https://www.youtube.com/watch?v=T87l6WG9E0E)

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

