Larchant, Forêt de Fontainebleau, le samedi 27 mars à 09:00

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 27 mars 2021, sortie Raid initiation survie en forêt à la journée sur réservation

—————————————————————————————- ### Tarif 2 Une journée d’initiation à la survie en milieu naturel, au cœur de la forêt mythique de Fontainebleau, un lieu idéal pour apprendre les techniques de survie. Un défi qui doit également permettre aux jeunes d’acquérir d’excellentes capacités topographiques, s’orienter à l’aide d’une carte afin de trouver un maximum de balises, s’initier au franchissement vertical rocheux, au filtration d’eau, au secourisme en milieu éloigné (apprentissage des 3 gestes qui sauvent). Pratique, ludique, sportive, cohésion et esprit d’équipe. Evasion garantie !

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T16:30:00

