Les sorties 11-15 ans et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge et de connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 13 novembre 2021, sortie Time Tripper, parc d’aventures indoor, en aprè-midi sur réservation ————————————————————————————————— ### Tarif 1 Dans un complexe de loisirs d’un nouveau genre, vous devrez, en équipe, relever des défis insolites en traversants des Epoks et des Univers depuis les Mayas en 850 jusqu’à la guerre des étoiles en 3099, et pour les meilleurs joueurs, acquérir le grade ultime de **Gardiens du temps**. Des jeux de courtes aventures en intérieur, où l’on résout des énigmes, écoute des musiques, tire sur des zombies, à l’image des jeux _Fort Boyard_ et _Koh Lanta_, qui mêle action et réflexion et s’adapte au niveau des joueurs grâce à la technologie numérique. [[https://www.youtube.com/watch?v=CcGpkaYMJXo](https://www.youtube.com/watch?v=CcGpkaYMJXo)](https://www.youtube.com/watch?v=CcGpkaYMJXo)

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur inscription en ligne

Time Tripper 52 avenue Gabriel Péri, 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T13:30:00 2021-11-13T18:00:00