Plailly Parc Astérix Oise, Plailly Sortie loisirs : Parc Astérix Parc Astérix Plailly Catégories d’évènement: Oise

Plailly

Sortie loisirs : Parc Astérix Parc Astérix, 19 septembre 2021, Plailly. Sortie loisirs : Parc Astérix

Parc Astérix, le dimanche 19 septembre à 09:00

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Dimanche 19 septembre 2021, sortie Parc Astérix à la journée sur réservation —————————————————————————- ### Tarif 2 Une journée inoubliable dans les 6 univers que propose le [Parc Astérix](https://www.parcasterix.fr/attractions-du-parc-asterix) : l’Egypte, l’Empire Romain, les Vikings, à travers le temps, Bienvenue chez les Gaulois et la Grèce Antique. Des procédures sanitaires exceptionnelles sont mises en place dans les attractions, restaurants et boutiques.

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne Parc Astérix Parc Astérix Plailly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Plailly Autres Lieu Parc Astérix Adresse Parc Astérix Ville Plailly lieuville Parc Astérix Plailly