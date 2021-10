Arcueil Laser World Game Arcueil, Val-de-Marne Sortie loisirs : Laser World Game Laser World Game Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Sortie loisirs : Laser World Game

Laser World Game, le samedi 4 décembre à 14:00

Laser World Game, le samedi 4 décembre à 14:00

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 4 décembre 2021, sortie Laser World Game en après-midi sur réservation —————————————————————————– ### Tarif 1 Jeux d’évasion grandeur nature. Venez-vous affronter dans le labyrinthe [Jungle Star](https://laser-world-arcueil.fr/) ! Dans une jungle extra-terrestre une équipe de joueurs doit parvenir à s’échapper de labyrinthe Jungle Starcet ainsi découvrir l’histoire de plusieurs tentatives de découvertes commanditées par l’homme des vaisseaux Star explorer 1, 2, 3, 4… En moins d’une heure, l’équipe doit tester ses compétences logiques, ses capacités à communiquer et à résister à la pression du temps. Il faudra fouiller, trouver des indices, résoudre des énigmes, attraper le drapeau, capturer la base et trouver le moyen d’en sortir.

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur inscription en ligne
Laser World Game
1 place de la Vache Noire
Arcueil
Val-de-Marne

