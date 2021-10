Cergy Koezio à Cergy Cergy, Val-d'Oise Sortie loisirs : Koezio, parc d’aventures indoor Koezio à Cergy Cergy Catégories d’évènement: Cergy

Koezio à Cergy, le dimanche 21 novembre à 12:00

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Dimanche 21 novembre 2021, sortie Koezio – parc d’aventures indoor, en après-midi sur réservation ————————————————————————————————- ### Tarif 1 Koezio, kezaco ? Un parc d’aventure indoor construit autour d’une valeur forte : la cohésion d’équipe. Les missions qui vous seront confiées vont mettre votre esprit d’équipe à l’épreuve! Deux à cinq personnes par équipe, revêtues d’une combinaison spéciale, affrontent labyrinthes, modules d’obstacles, recherchent des indices, répondent à des quiz et résolvent des énigmes. Koezio mêle intelligemment réel et virtuel, implication physique et connaissances en aidant au développement de valeurs humaines essentielles : esprit d’équipe, entraide, convivialité, dépassement de soi, et confiance. [https://www.youtube.com/watch?v=QnnuKE1k_oE](https://www.youtube.com/watch?v=QnnuKE1k_oE)

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d'effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne
Koezio à Cergy
Avenue de la Plaine des sports 95800 Cergy

2021-11-21T12:00:00 2021-11-21T17:30:00

