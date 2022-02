Sortie loisirs : Karting outdoor Circuit BRK Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Circuit BRK, le dimanche 27 mars à 09:00

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeuens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Dimanche 27 mars 2022, sortie Karting outdoor sur réservation (à partir de 12 ans) ———————————————————————————- ### Tarif 2 Le tracé Karting outdoor de 600 mètres, aux portes de Paris, avec vibreurs intérieurs et extérieurs vous permettra d’avoir de réelles sensations que l’on retrouve sur un vrai circuit de compétition. Un moment agréable et unique à ne pas manquer ! Une course d’endurance étonnante ! Mélange d’émotions et de passion…

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne Circuit BRK Avenue des Frères Lumière, 78190 Trappes Trappes Yvelines

2022-03-27T09:00:00 2022-03-27T13:00:00

