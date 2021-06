Buthiers L'île de loisirs de Buthiers Buthiers, Seine-et-Marne Sortie loisirs : Journée Multi-activités : laser game, escalade sur blocs et biathlon L’île de loisirs de Buthiers Buthiers Catégories d’évènement: Buthiers

Seine-et-Marne

Sortie loisirs : Journée Multi-activités : laser game, escalade sur blocs et biathlon

L’île de loisirs de Buthiers, le mercredi 25 août à 08:30

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Mercredi 25 août 2021, sortie Multi-activités : laser game, biathlon et escalade à la journée sur réservation ————————————————————————————————————- ### Tarif 2 Une journée multi-activités au cœur du [_Parc naturel régional du Gâtinais français_](https://www.parc-gatinais-francais.fr/decouvrir-le-parc/), un lieu idéal pour le biathlon en vélos fun, couplé au tir à la carabine laser totalement inoffensive et l’escalade en extérieur. Le site propose 11 circuits de niveau blanc (facile) à noir (difficile) répartis sur deux massifs : le massif de l’ I et le massif Canard. Cette combinaison permet de pratiquer une activité complète et attrayante avec une partie ludique et une partie sportive.

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne L’île de loisirs de Buthiers 73, rue des Roches – 77760 Buthiers Buthiers Seine-et-Marne

2021-08-25T08:30:00 2021-08-25T15:30:00

Lieu L'île de loisirs de Buthiers Adresse 73, rue des Roches - 77760 Buthiers Ville Buthiers