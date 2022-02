Sortie loisirs : Journée en Normandie: sur les traces du “D-Day” Mémorial de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Sortie loisirs : Journée en Normandie: sur les traces du “D-Day” Mémorial de Caen, 12 mars 2022, Caen. Sortie loisirs : Journée en Normandie: sur les traces du “D-Day”

Mémorial de Caen, le samedi 12 mars à 06:30

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 12 mars 2022, sortie Journée en Normandie: sur les traces du “D-Day”, à la journée sur réservation ——————————————————————————————————— ### Gratuit _Dans le cadre du Cycle Mémoire et Citoyenneté_ Un grand rendez-vous avec l’Histoire ! Découvrez le [_Mémorial de Caen_](https://www.memorial-caen.fr/), explorez les plages du débarquement et les sites clés de la Seconde Guerre Mondiale durant une visite d’une journée. Au programme : visite guidée du mémorial de Caen, d’Omaha Beach et du cimetière américain. Les grands événements meurtriers de ce siècle sont passés au crible, à l’aide de documents, photos et films d’archives, ainsi que d’objets d’époque ayant appartenu à des civils ou des soldats. **Inscription auprès de l’Espace Jeunes Anne Frank au 01.41.23.83.50 ou par mail :** [**[_espacejeunes@ville-issy.fr](mailto:_espacejeunes@ville-issy.fr)**](mailto:_espacejeunes@ville-issy.fr)** _**

Inscription auprès de l’Espace Jeunes Anne Frank au 01.41.23.83.50 ou par mail : espacejeunes@ville-issy.fr

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne Mémorial de Caen Mémorial de Caen Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T06:30:00 2022-03-12T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Mémorial de Caen Adresse Mémorial de Caen Ville Caen lieuville Mémorial de Caen Caen Departement Calvados

Mémorial de Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Sortie loisirs : Journée en Normandie: sur les traces du “D-Day” Mémorial de Caen 2022-03-12 was last modified: by Sortie loisirs : Journée en Normandie: sur les traces du “D-Day” Mémorial de Caen Mémorial de Caen 12 mars 2022 caen Mémorial de Caen Caen

Caen Calvados