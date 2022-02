Sortie loisirs : Expérience FlyView FlyView, 26 mars 2022, Paris.

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 26 mars 2022, sortie Expérience FlyView, en après-midi sur réservation —————————————————————————– ### Tarif 1 Venez découvrir de manière ludique et innovante le patrimoine et l’architecture de Paris, en survolant les plus beaux monuments de Paris avec les nouvelles technologies virtuelles. Ce sera une opportunité unique, grâce à la réalité virtuelle, de stimuler vos sens dans un cadre innovant, une vue panoramique à 360° sur des lieux chargés d’histoire et d’observer les détails d’une architecture et des monuments millénaires.

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les jeunes de 11 à 17 ans sur inscription en ligne

FlyView 30 rue du 4 septembre, 75002 Paris Paris Quartier Gaillon



2022-03-26T13:45:00 2022-03-26T19:00:00